Animation au sein des quartiers : « la médiathèque vient à votre rencontre… »

Parc du docteur Faucher, le jeudi 8 juillet à 14:30

Un soupçon d’histoires, un zeste d’humour et de la convivialité en pagaille : voilà les ingrédients pour passer un agréable moment en famille au sein de votre quartier ! Dans le cadre des animations au sein des quartiers, proposées par la médiathèque de Fourchambault et en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL 58), venez assister à des ateliers créatifs sur le thème « Mer et Merveilles ». **le jeudi 8 juillet 2021 de 14h30 à 16h30, parc du docteur Faucher** Animation gratuite, ouverte à tous et à toutes ! Public familial : à partir de 4 ans Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Gestes barrières à respecter

Parc du docteur Faucher 1 Rue du 4 Septembre, 58600 Fourchambault, France

