Animation au marché Mauléon, 7 mai 2022, Mauléon.

Animation au marché Rue du Château Les Halles Mauléon

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07 12:30:00 Rue du Château Les Halles

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

EUR A l’occasion du 1er marché du samedi matin à Mauléon, venez participer à l’animation/exposition Déclics Responsables sur les thèmes « se nourrir » et « se loger »

Créée par l’IFREE et la DREAL Nouvelle Aquitaine cette exposition a pour objectifs d’aider les participants à utiliser leur pouvoir d’agir par leurs actes de consommation.

Le défi : accompagner le plus grand nombre vers un « mieux/moins consommer ».

+33 5 49 81 17 15

IFREE

Rue du Château Les Halles Mauléon

