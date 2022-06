Animation au marché Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Animation au marché Brantôme en Périgord, 5 août 2022, Brantôme en Périgord. Animation au marché

Brantôme en Périgord Dordogne

2022-08-05 09:00:00 – 2022-08-05 15:30:00 Brantôme en Périgord

Dordogne Venez tenir un stand sur le marché de Brantôme pour vendre des smoothies préparés par les jeunes du Ruban Vert et animer des ateliers : bonne ambiance assurée ! Les recettes de cette action aideront à financer le séjour collectif de cet été. Nous finirons par un pique-nique tous ensemble. Venez tenir un stand sur le marché de Brantôme pour vendre des smoothies préparés par les jeunes du Ruban Vert et animer des ateliers : bonne ambiance assurée ! Les recettes de cette action aideront à financer le séjour collectif de cet été. Nous finirons par un pique-nique tous ensemble. +33 5 53 35 19 81 Venez tenir un stand sur le marché de Brantôme pour vendre des smoothies préparés par les jeunes du Ruban Vert et animer des ateliers : bonne ambiance assurée ! Les recettes de cette action aideront à financer le séjour collectif de cet été. Nous finirons par un pique-nique tous ensemble. Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord Adresse Brantôme en Périgord Dordogne Ville Brantôme en Périgord lieuville Brantôme en Périgord Departement Dordogne

Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome-en-perigord/

Animation au marché Brantôme en Périgord 2022-08-05 was last modified: by Animation au marché Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 5 août 2022 Brantôme en Périgord, Dordogne

Brantôme en Périgord Dordogne