Découverte des ruches de la ville, de la flore et de la petite faune du jardin. Tout public : au pied du Parc André Malraux Entrée libre, dans la limite de la jauge autorisée

87 avenue de Verdun 92320 Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00

