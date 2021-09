Surgères Château de Surgères Charente-Maritime, Surgères Animation au château : quizz du patrimoine Château de Surgères Surgères Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Découvrez le patrimoine du parc du château à travers un petit jeu à faire en famille ! Partez à la découverte du Parc du Château de Surgères en tentant de retrouver l’endroit où ont été prises les photos de votre livret.

Gratuit. Retrait du livret à l’Office de Tourisme ou au Café français.

Château de Surgères Place du Château, 17700 Surgères Surgères Charente-Maritime

