### Venez vous initier aux jeux en bois. Nathalie et Jean-Bernard Theil vous feront découvrir une dizaine de jeux en bois traditionnels, fabriqués à la main. Des jeux d’adresse et de plateaux pour tester votre logique, votre dextérité et votre agilité ! Amusement et convivialité garantis !

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

