Animation Atlas de biodiversité intercommunale
Sainte-Colombe-sur-Loing

le vendredi 1 avril à 20:00

A la découverte des amphibiens ! Dès maintenant et tout au long de l’année, découvrez les milieux naturels et la vie qui s’y développe, et contribuez à des inventaires participatifs pour améliorer la connaissance de la biodiversité locale.

animations gratuites

Organisé par le CPIE Yonne-Nièvre, en partenariat avec SHNA-OFAB Sainte-Colombe Sainte-Colombe-sur-loing Sainte-Colombe-sur-Loing Yonne

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T22:00:00

