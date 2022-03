Animation Atlas de biodiversité intercommunale Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Animation Atlas de biodiversité intercommunale Saint-Sauveur-en-Puisaye, 21 mai 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Animation Atlas de biodiversité intercommunale

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Saint-Sauveur-en-Puisaye

SAVE THE DATE : Les 24h de la Biodiversité, temps fort d’animations et d’inventaires participatifs.

animations gratuites

Organisé par le CPIE Yonne-Nièvre Saint-Sauveur-en-Puisaye Les Metz Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T18:00:00

Organisé par le CPIE Yonne-Nièvre
Lieu Saint-Sauveur-en-Puisaye
Adresse Les Metz
Ville Saint-Sauveur-en-Puisaye
Departement Yonne

Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur-en-puisaye/

