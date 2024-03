[Animation] Atelier floral Dieppe, samedi 16 mars 2024.

[Animation] Atelier floral Dieppe Seine-Maritime

Samedi

Pour la sortie du nouveau Tiguan la concession Volkswagen Dieppe Fécamp Yvetot Vikings Auto vous ouvre ses portes et vous offre un atelier floral (atelier ouvert à tous pour adultes et enfants) à réaliser sur place en collaboration avec Atelier Floral B&L.

Offre sans obligation d’achat, atelier gratuit et ouvert à tous, dans la limite des stocks disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-17 12:00:00

Volkswagen Dieppe Fécamp Yvetot

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

