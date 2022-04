ANIMATION ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

ANIMATION ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS Cholet, 20 avril 2022, Cholet. ANIMATION ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS Centre Social du Planty 55 rue du Planty Cholet

2022-04-20 – 2022-04-20 Centre Social du Planty 55 rue du Planty

Cholet Maine-et-Loire Atelier d p’tits créateurs pour enfant de 7 à 12 ans. lescreationsdenelly@gmail.com +33 6 87 37 67 91 Atelier d p’tits créateurs pour enfant de 7 à 12 ans. Centre Social du Planty 55 rue du Planty Cholet

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Cholet Adresse Centre Social du Planty 55 rue du Planty Ville Cholet lieuville Centre Social du Planty 55 rue du Planty Cholet Departement Maine-et-Loire

Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

ANIMATION ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS Cholet 2022-04-20 was last modified: by ANIMATION ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS Cholet Cholet 20 avril 2022 cholet maine-et-loire

Cholet Maine-et-Loire