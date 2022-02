Animation astronomique “C’est quoi un ciel profond ?” Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Animation astronomique “C’est quoi un ciel profond ?” Decize, 22 août 2022, Decize. Animation astronomique “C’est quoi un ciel profond ?” La Jonction Halle du Port de Decize Decize

2022-08-22 – 2022-08-22 La Jonction Halle du Port de Decize

Vous désirez vivre une véritable nuit d'observation astronomique inoubliable ? Cette soirée est faite pour vous… Après un diaporama d'environ 20 minutes expliquant la structure de l'univers avec questions/débats, venez découvrir ce qu'est un ciel profond mais également Saturne et Jupiter, comme si vous pouviez les toucher ! Avec du matériel haut de gamme, les animateurs du club d'astronomie d'Imphy équipés de lunettes et télescopes (de 100 à 200 mm) vous aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de votre tête. A partir de 8 ans Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/

