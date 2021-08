Callen Callen Callen, Landes Animation astronomie Callen Callen Catégories d’évènement: Callen

Landes

Animation astronomie Callen, 10 août 2021, Callen. Animation astronomie 2021-08-10 21:15:00 – 2021-08-10

Callen Landes Callen Dans une commune préservée de la pollution lumineuse, propice à la découverte de l’environnement nocturne, les astronomes amateurs de l’Astroclub du Marsan vous invitent à venir découvrir les beautés que recèle notre ciel nocturne grâce à leurs instruments d’observation.

Ils répondront à vos questions et vous feront partager leur passion. Une soirée, les yeux grands ouverts, sur le spectacle que nous offre la nature. Animation pour petits et grands

Durée 2h Inscriptions obligatoires (jauge limitée)

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30/13h30–17h00)

