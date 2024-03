Animation : artistes de la Nature Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare, samedi 12 octobre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-12T10:00:00+02:00 – 2024-10-12T12:00:00+02:00

Fin : 2024-10-12T10:00:00+02:00 – 2024-10-12T12:00:00+02:00

Le 12 octobre est organisée dans le parc de Trousse-Bois une animation pour les enfants à partir de 5 ans. Les premiers artistes se sont servis de ce que fournissait la nature pour dessiner, peindre, sculpter… Et si nous faisions

de même en retournant aux sources ? Dessiner avec les ombres, peindre par couleurs frottées… Mille activités sont possibles ! Nous tenterons de réveiller l’artiste qui est en toi par l’expression de différents moyens artistiques. Pour toute réservation, merci de contacter le 02 38 07 06 47.

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecolokaterre.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « acolokaterre@gmail.com »}]

