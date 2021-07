Animation ARCHÉOLOGIE Blésignac, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Blésignac.

Animation ARCHÉOLOGIE 2021-07-12 – 2021-07-12

Blésignac Gironde Blésignac

0 0 EUR ARCHÉOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE

Seras-tu archéologue ou paléontologue ? Pour te permettre de choisir tu effectueras différentes activités : des fouilles, la reconstitution de squelettes humains et de dinosaures, etc.

Animation ludique adaptée aux enfants à partir de 5 ans, entre un monument historique et une aire de jeux !

Site de plein air, abrité en cas de pluie. Début : 15 h, durée 1 h environ.

Rendez-vous : mairie de Blésignac

Réservation obligatoire

ARCHÉOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE

Seras-tu archéologue ou paléontologue ? Pour te permettre de choisir tu effectueras différentes activités : des fouilles, la reconstitution de squelettes humains et de dinosaures, etc.

Animation ludique adaptée aux enfants à partir de 5 ans, entre un monument historique et une aire de jeux !

Site de plein air, abrité en cas de pluie. Début : 15 h, durée 1 h environ.

Rendez-vous : mairie de Blésignac

Réservation obligatoire

+33 6 80 81 56 63

ARCHÉOLOGIE ou PALÉONTOLOGIE

Seras-tu archéologue ou paléontologue ? Pour te permettre de choisir tu effectueras différentes activités : des fouilles, la reconstitution de squelettes humains et de dinosaures, etc.

Animation ludique adaptée aux enfants à partir de 5 ans, entre un monument historique et une aire de jeux !

Site de plein air, abrité en cas de pluie. Début : 15 h, durée 1 h environ.

Rendez-vous : mairie de Blésignac

Réservation obligatoire

Marie-Catherine SUDRET

dernière mise à jour : 2021-07-08 par