Animation Archéo : Visite du Jardin Néolithique

2022-08-12 – 2022-08-12 Le jardin « néolithique » présente des plantes issues d’une sélection d’espèces anciennes, proches de celles cultivées dans nos régions par les premiers agriculteurs de la fin de la préhistoire.

A travers des ateliers libres, vous utiliserez les outils agricoles de nos ancêtres, et participerez à l’aménagement de ce jardin du passé. Un moment de partage en toute convivialité. Tout public – Gratuit Visite du jardin « néolithique », contenant des plantes issues d’une sélection d’espèces anciennes. Un moment de partage en toute convivialité. Le jardin « néolithique » présente des plantes issues d’une sélection d’espèces anciennes, proches de celles cultivées dans nos régions par les premiers agriculteurs de la fin de la préhistoire.

