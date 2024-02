Animation aquatique Aqua’sérénité Piscine AquaSud Pont-l’Abbé, samedi 24 février 2024.

Une soirée pour découvrir différentes activités basées sur le bien-être

AquaPilates renforcement des muscles profonds selon la méthode Pilates adaptée au milieu aquatique. Mouvements amples, doux et lents basés sur l’équilibre et le déséquilibre du corps dans l’eau. Atelier proposé par notre éducatrice sportive Christine. Inscription obligatoire.

AguaSofro méthode associant les effets de la sophrologie aux bienfaits de l’eau, qui modifie la perception du corps, mais aussi de l’intensité musculaire, la capacité à se mouvoir, à ressentir son corps. Atelier proposé par la sophrologue Marilyne Lancou. Inscription obligatoire.

Gymnastique sensorielle (en bord de bassin) enchainement de mouvements très lents et structurés, permettant de découvrir une nouvelle perception corporelle. Atelier proposé par la somato-psychopédagogue, Solenn Gourlan. Inscription obligatoire.

De nombreux ateliers bien-être seront également mis en place avec de l’aquarelaxation en musique, des exercices de respiration aquatique et du stretching. Ces ateliers sont en accès libre et sans inscription.

Renseignements et inscriptions

Soirée réservée aux adultes.

L’espace aquatique sera réservé à partir de 17 h pour cette animation, la nage silencieuse sera mise en place. Pas de nage sportive après 17 h.

Tarif coût d’une entrée piscine.

Rappel le bonnet de bain est obligatoire.

Inscription au 02 98 66 00 00. .

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

