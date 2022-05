ANIMATION – APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOS Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

ANIMATION – APRÈS-MIDI JEUX VIDÉOS Vandœuvre-lès-Nancy, 17 mai 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

2022-05-17 16:00:00 – 2022-05-17 18:00:00

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy Avec le festival Vandœuvre in Game et Pandor Concept Après l’école, affrontez-vous sur des consoles ou venez découvrir des jeux rétro ! Sur inscription : tinyurl.com/rdv-fab +33 9 74 97 47 44 https://www.fabriquedespossibles.fr/agenda/apres-midi-jeux-videos/ Fabrique des possibles

