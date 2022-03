Animation apiculture et vente de miel du Domaine Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Domaine départemental de Méréville Saviez-vous que plusieurs ruches sont installées au niveau du potager de Méréville ? Venez découvrir et déguster les productions de nos abeilles ! Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00

