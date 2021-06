Animation « anthropologie » au parc Asnapio. Parc Asnapio, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Animation « anthropologie » pour les plus de 8 ans les jeudi 15 juillet et mardi 26 octobre 2021 de 14h à 17h.** Les enfants partiront à la découverte des 1ers Hommes. Après avoir mesurer les volumes crâniens et la distance entre les deux orbites, et comparer les positions du trou occipital, ils devront tirer les conclusions de leurs études et rendre chaque crâne à son propriétaire. Sur inscription au 03 20 47 21 99. 3 créneaux d’1h à 14h, 15h et 16h. Tarifs:4€, 2€ (visite guidée du parc possible sans supplément) Visite d’1h30 incluant le Moyen-Age à 14h30. Visite d’1h sans le Moyen-Age à 16h.

4€, 2€, gratuit pour les moins de 5 ans.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



