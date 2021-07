[ANIMATION ANNULEE] – Monokini Le Tréport, 7 août 2021, Le Tréport.

[ANIMATION ANNULEE] – Monokini 2021-08-07 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-07 Forum de la plage Esplanade Louis Aragon

Le Tréport Seine-Maritime

Un banal groupe de reprises ? Et non ! D’une part, le répertoire est soigneusement choisi par ses musiciens : du twist, du yéyé et du rock’n’roll 60’s, D’autre part, pas d’anglais mais uniquement des versions ou chansons originales françaises, Pour le répertoire, on peut citer Eddy Mitchelle et les chaussettes noires, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Richard Anthony, Nino Ferrer, France Gall, les Surfs, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, et bien d’autres…

Mesures COVID : Gestes barrières, port du masque obligatoire et distanciation sociale.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par