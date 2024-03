Animation – Amphibiens et bêtes de la mare Refuge LPO de Saint Lyphard St lyphard, mercredi 15 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T13:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T13:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:00:00+02:00

La mare est un écosystème très riche, allons découvrir quelques-uns de ses occupants. À vos bottes !

20 personnes maximum (à partir de 6 ans)

Prévoir des bottes

Réservation obligatoire au 02 28 54 90 35

Refuge LPO de Saint Lyphard Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 47 04 69 »}, {« type »: « email », « value »: « loire-atlantique@lpo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://loire-atlantique.lpo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/animation-amphibiens-et-betes-de-la-mare-st-lyphard.html »}]

FAMILLE NATURE