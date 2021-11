Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy ANIMATION ALLO – COMPAGNIE PROGÉNITURE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

ANIMATION ALLO – COMPAGNIE PROGÉNITURE Nancy, 4 décembre 2021, Nancy. ANIMATION ALLO – COMPAGNIE PROGÉNITURE Village de la Marmaille Place de la Carrière Nancy

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 16:00:00 Village de la Marmaille Place de la Carrière

Nancy Meurthe-et-Moselle Samedi 4 décembre de 12h à 14h, de 15h à 16h et de 17h à 18h, au village de la Marmaille (place de la Carrière). Un mur de 6m de long, sur lequel des téléphones filaires de toutes générations trônent, s’entremêlent et s’affublent de leur plus bel « appareillage ».

Dimanche 5 décembre de 10h à 11h45, de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h. +33 3 83 85 30 00 https://saint-nicolas.nancy.fr/ Village de la Marmaille Place de la Carrière Nancy

dernière mise à jour : 2021-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Village de la Marmaille Place de la Carrière Ville Nancy lieuville Village de la Marmaille Place de la Carrière Nancy