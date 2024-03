Animation « Accords vin rouge et chocolats salés » de nos artisans formateurs. Paris – La Défense Arena Nanterre, mardi 26 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T17:00:00+01:00

Curieux de découvrir un accord met et vin orginal ? Faites une petite pause pour découvrir la subtile alchimie entre la précision d’un vin rouge et la pointe de fraicheur d’un chocolat à la fleur de sel !

Pour ceci, les artisans de PASSPASSION, qui dispensent des stages de découverte passionnants aux salariés de vos CSE, se mobilisent pour vous faire vivre une expérience hors du commun avec 2 merveilles gastronomiques :

– les chocolats palets à la fleur de sel de Salies de Bearn de Léa Vazquez, artisane chocolatière « Bean to Bar » d’excellence.

– le vin rouge Carignan d’Eloi du Domaine de la Jument Rousse dans le Languedoc, vinifié par Sandrine Puech, artisane, vigneronne et oenologue de formation.

Un régal et une surprise pour les papilles !

Paris – La Défense Arena Nanterre

Léa Vasquez