ANIMATION : À LA RENCONTRE DES ESCARGOTS À CAP LOIRE – MERCREDI TOUT-PETITS, 28 avril 2021-28 avril 2021, Mauges-sur-Loire. ANIMATION : À LA RENCONTRE DES ESCARGOTS À CAP LOIRE – MERCREDI TOUT-PETITS 2021-04-28 – 2021-04-28 Cap Loire 20 rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 6 EUR Nous connaissons tous ces traces brillantes laissées par cet animal à un pied : la bave d’escargot ! Réputé pour sa lenteur légendaire, il suscite toujours autant de curiosité. Cette animation destinée aux plus jeunes permettra l’observation et la manipulation de ces drôles de bêtes. Animation adaptée aux enfants de 1 à 3 ans.

Tarifs : animation incluse dans le prix d'entrée au parc (6€, 4,5€, 3€). Cet atelier pour les tout-petits, leur permettra d'observer et de manipuler cette drôle de petite bête : l'escargot.. contact@caploire.fr +33 2 41 39 07 10 http://www.caploire.fr/

Détails Catégories d’évènement: 49570, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Cap Loire 20 rue d'Anjou Ville Mauges-sur-Loire