Animation « à la recherche des libellules » Saint-Martin-de-Crau, 27 avril 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Animation « à la recherche des libellules » Saint-Martin-de-Crau

2022-04-27 14:00:00 – 2022-04-27 16:00:00

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Dès le printemps elles survolent l’étang : mais qui sont-elles vraiment ?

Accompagnés de notre animatrice, partez à la découverte des libellules et demoiselles de notre région : que mangent-elles ? Où vivent-elle ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction place à la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte coloré et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. A vos filets !

Venez en apprendre plus sur les libellules lors de cette sortie destinée à un public familial.

