Animation “A la quête de vos sens” et stand de dégustation Cosne-Cours-sur-Loire, 17 juillet 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Animation “A la quête de vos sens” et stand de dégustation Cosne-Cours-sur-Loire

2022-07-17 – 2022-07-17

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Les vignerons des Coteaux du Giennois, accompagnés de l'Office de Tourisme Loire Vignobles et Nohain, proposeront des dégustations ainsi qu'une animation pour tester vos sens sur le marché de Cosne, place du Square Gambon.

Après avoir acheté un verre de dégustation, vous pourrez découvrir les vins des Coteaux du Giennois, leurs terroirs, leurs cépages et toute leur diversité d’expression…

Et si déguster n’est pas votre tasse de thé, participez à notre animation ! Petits et grands, c’est le moment de déstabiliser vos sens… Soyez attentif, ici, les goûts et les couleurs ça se discute !

contact@ot-cosnesurloire.fr +33 3 86 28 11 85

Cosne-Cours-sur-Loire

