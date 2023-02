Animation à la piscine : Clued’eau Rue du Champ-Garel Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Animation à la piscine : Clued'eau
Piscine des canetons
Rue du Champ-Garel
Dinan
2023-02-17

Cotes-d’Armor Mystère à la Piscine des canetons…

On a dérobé les affaires de piscine d’un des maîtres-nageurs !

A toi de mener l’enquête et de découvrir quel filou a caché quoi et où… Le détective qui arrive à résoudre l’énigme gagne la partie !

Pour les enfants à partir de 5 ans. Rappel : Pendant les vacances scolaires, le mercredi tout est permis, alors viens t’amuser seul, en famille ou entre amis à la Piscine des canetons ! +33 2 96 39 56 13 Rue du Champ-Garel Piscine des canetons Dinan

