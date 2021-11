Cruas Cruas Ardèche, Cruas ANIMATION A LA MEDIATHEQUE DE CRUAS Cruas Cruas Catégories d’évènement: Ardèche

Cruas Ardêche Cruas Le Réseau des Bibliothèques Ardèche Rhône Coiron, vous propose une animation autour des contes. Laissez-vous emporter par les belles histoires racontées par les bénévoles de l’association « l’album aux cœurs ». mediathequecruas@ardecherhonecoiron.fr +33 4 75 50 80 50 Médiathèque de Cruas Espace culturel Louis Aragon Cruas

