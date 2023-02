Animation à la ferme Océ’âne – Petit ânier Lanvéoc Lanvéoc Catégories d’Évènement: Finistère

Lanvéoc

Animation à la ferme Océ’âne – Petit ânier, 24 février 2023, Lanvéoc Lanvéoc. Animation à la ferme Océ’âne – Petit ânier Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistere

2023-02-24 – 2023-02-24 Lanvéoc

Finistere Lanvéoc Tous les vendredi matin « Petit ânier »de 10 h à 12 h du 17 fevrier au 3 mars inclus

Vous souhaitez découvrir les ânes en famille ?Cette matinée est pour vous !

Découvrez cet animal câlin et attachant qu’est l’âne, apprenez à vous en occuper le temps d’une matinée.

Et bien sûr, partez en balade ! Nos tarifs sont de 40 € pour toute la famille pour 2 enfants ou plus et 30 € pour les famille avec 1 enfant +33 6 32 24 86 19 Lanvéoc

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lanvéoc Autres Lieu Lanvéoc Adresse Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistere Ville Lanvéoc Lanvéoc lieuville Lanvéoc Departement Finistere

Lanvéoc Lanvéoc Lanvéoc Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanveoc lanveoc/

Animation à la ferme Océ’âne – Petit ânier 2023-02-24 was last modified: by Animation à la ferme Océ’âne – Petit ânier Lanvéoc 24 février 2023 finistère Lanvéoc Lanvéoc, Finistère Lieu-dit Kerael Lanvéoc Finistere

Lanvéoc Lanvéoc Finistere