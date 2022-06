Animation à la blibliothèque de Berson Berson Berson Catégories d’évènement: Berson

2022-07-01 – 2022-07-02

Bibliothèque de Berson 11 Avenue de la Libération

Berson

Au programme:

Vendredi 1er juillet:

-17h30: Grands jeux d’extérieur et jeux de sociétés pour tous

-18h30: Lecture de contes dans le parc ou à la bibliothèque

-19h00: Café littéraire avec l’auteur Lapoum’

-20h30: Verre de l’amitié Samedi 2 juillet:

-10h00: Grands jeux d’extérieur et jeux de société pour tous

-10h30: Café littéraire avec l’auteur Martial Maury

Bibliothèque de Berson 11 Avenue de la Libération Berson

