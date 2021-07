La Chapelle-sur-Erdre Base Nautique de Port Barbe Loire-Atlantique, Nantes Animation à la base nautique Base Nautique de Port Barbe La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui Inscription aux points accueil sports été 13-25 ans en priorité Du 19 au 23 juillet, de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 16h, des activités encadrées par un éducateur sportif seront proposées selon 3 thématiques : Activités autour des arbres : mur d’escalade, tyrolienne, accrobrancheActivités nautiques : paddle, canoë, voileActivités nature : tir à l’arc, swin golf, pêche, VTT, course d’orientation Base Nautique de Port Barbe Route de la Jonelière La Chapelle-sur-Erdre

