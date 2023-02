Animation à 2 voix : Journée mondale zones humides Saint-Martin-de-Seignanx, 8 février 2023, Saint-Martin-de-Seignanx .

Animation à 2 voix : Journée mondale zones humides

2028 Route Arremont CPIE Saint-Martin-de-Seignanx Landes CPIE 2028 Route Arremont

2023-02-08 – 2023-02-08

CPIE 2028 Route Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

EUR Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (étangs, lagunes, tourbières…), particulièrement présentes sur le territoire landais, le Département des Landes et son service Espaces Naturels Sensibles, mène aussi des des actions d’information et de sensibilisation de ces écosystèmes, en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes engagée pour la préservation des zones humides, biotope indispensable et rare pour la faune et la flore.

Venez vous balader et découvrir l’exposition itinérante “Adour, d’eau et d’hommes” au CPIE. Ou à la médiathèque de Tarnos du 4 janvier au 16 février.

RDV à 15h au CPIE.

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (étangs, lagunes, tourbières…), particulièrement présentes sur le territoire landais, le Département des Landes et son service Espaces Naturels Sensibles, mène aussi des des actions d’information et de sensibilisation de ces écosystèmes, en partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes engagée pour la préservation des zones humides, biotope indispensable et rare pour la faune et la flore.

Venez vous balader et découvrir l’exposition itinérante “Adour, d’eau et d’hommes” au CPIE. Ou à la médiathèque de Tarnos du 4 janvier au 16 février.

RDV à 15h au CPIE.

CPIE

Libre de droit

CPIE 2028 Route Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2023-01-18 par