du jeudi 10 février au jeudi 24 février à Basilique Saint-Michel

Un voleur s’est laissé enfermer dans la basilique Saint-Michel pour dérober une oeuvre d’art précieuse. Pendant ce temps, son complice fait le guet depuis la terrasse de la flèche. Menez l’enquête et découvrez ce qui a été volé et ce qui est arrivé auvoleur et à son complice. Une fiche d’activités vous y aidera. A vous de jouer !

Sur inscription. Tarif 12 € par participant

Menez l’enquête avec Histoire de Voir et devenez le héros d’une énigme longtemps restée secrète. Des oeuvres d’art ont disparu. A vous de résoudre l’énigme ! Basilique Saint-Michel place Canteloup Bordeaux Saint-Michel Gironde

2022-02-10T14:30:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-17T14:30:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-24T14:30:00 2022-02-24T16:00:00

