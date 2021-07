Animation 7/12 ans Le Petit Chercheur d’eau Saint-Galmier, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Galmier.

Animation 7/12 ans Le Petit Chercheur d’eau 2021-07-22 – 2021-07-22

Saint-Galmier Loire

EUR 4 4

Animation ludique pour les 7/12 ans

A la recherche de l’eau de Badoit. Pour trouver ce liquide précieux on relève des défis, on s’amuse et on joue les curieux. Ça pétille dans tous les sens et tous les sens pétillent. Alors prêt ? on met les gaz ?

dernière mise à jour : 2021-07-07 par