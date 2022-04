Animathlon Swim Run Quiberon, 21 juillet 2022, Quiberon.

Animathlon Swim Run Quiberon

2022-07-21 – 2022-07-21

Quiberon Morbihan

La swimrun est une discipline sportive, enchaînant des parcours de natation et course à pied répétés d’un minimum de 3 segments au total. Les participants enchaînent des sections de natation et course à pied. Ils courent sur la plage sur une distance définie puis enchainent avec la natation. Ils ressortent de l’eau et refont le parcours à quelques reprises. Les participants sont couverts par l’assurance de la Fédération Française de triathlon, auprès de laquelle, une demande de licence manifestation a été saisie. Participation gratuite.

+33 6 32 32 42 38

La swimrun est une discipline sportive, enchaînant des parcours de natation et course à pied répétés d’un minimum de 3 segments au total. Les participants enchaînent des sections de natation et course à pied. Ils courent sur la plage sur une distance définie puis enchainent avec la natation. Ils ressortent de l’eau et refont le parcours à quelques reprises. Les participants sont couverts par l’assurance de la Fédération Française de triathlon, auprès de laquelle, une demande de licence manifestation a été saisie. Participation gratuite.

Droits gérés

Quiberon

dernière mise à jour : 2022-04-13 par