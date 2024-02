Anim’ateliers des Portes de la Champagne De l’amour, beaucoup d’amour… Le tout enrobé de douceur Château-Thierry, mercredi 14 février 2024.

Les Portes de la Champagne vous ouvrent les bras pour cette année 2024 qui s’annonce pleine de surprises !

Venez expérimenter des moments uniques en famille, entre amis, en couple…

Qui dit Saint-Valentin dit fête des amoureux… mais pas que ! C’est aussi l’occasion de rappeler à ses parents combien nous les aimons à cette occasion. À l’aide de Stéphanie, viens confectionner sucettes et bonbons et n’oublie pas… Il faut pouvoir offrir ce cadeau à Papa et Maman, ne sois pas trop gourmand !

Le mercredi 14 février 2024 à 15h, au sein de notre espace d’exposition situé au premier étage de la Mafa.

Jeune public de 4 à 12 ans

Tarif 12 € par personne, sur réservation

Informations et Réservation auprès de la Maison du Tourisme par téléphone au 03.23.83.51.14 ou contact@lesportesdelachampagne.com12 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14 16:30:00

2 Place des États-Unis

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@lesportesdelachampagne.com

