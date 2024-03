ANIM’ATELIER QUAND LE CHAMPAGNE VEUT EN FAIRE TOUT UN FROMAGE Château-Thierry, mercredi 24 avril 2024.

ANIM’ATELIER QUAND LE CHAMPAGNE VEUT EN FAIRE TOUT UN FROMAGE Château-Thierry Aisne

Comme chaque mois, la Maison du Tourisme vous propose des petits rendez-vous avec nos anim’ateliers. Venez découvrir un atelier où vos sens seront sollicités grâce au champagne et au fromage !

Vous n’avez jamais entendu parler de l’alliance subtil du fromage et du champagne ? Et pourtant, c’est ce que nous souhaitons vous faire découvrir grâce à cet atelier où chaque bulle du champagne s’associe aux différentes textures du fromage. Un duo inattendu et audacieux à découvrir sans plus attendre !

1er étage de la MAFA

15h00

15€ par personne

À partir de 18 ans 2020 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

2 Place des États-Unis

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France contact@lesportesdelachampagne.com

L’événement ANIM’ATELIER QUAND LE CHAMPAGNE VEUT EN FAIRE TOUT UN FROMAGE Château-Thierry a été mis à jour le 2024-03-26 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne