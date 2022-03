ANIMASIA – LE HAILLAN L’Entrepôt, 23 avril 2022, Le Haillan.

Rendez-vous le 23 avril 2022 pour la 10e édition du Festival Animasia-Le Haillan. Cosplay, manga, jeux vidéo, culture et pop culture asiatique seront au programme pour un festival toujours plus riche ! Un cadre idyllique, une manifestation conviviale et familiale, une programmation dense et originale. Et c’est gratuit ! L’Entrepôt et divers sites du Haillan

Gratuit

10 ans ! Édition spéciale Miyazaki

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



