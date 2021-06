Animasia Le Haillan Le Haillan – multisites, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Haillan.

Animasia Le Haillan

Le Haillan – multisites, le samedi 10 juillet à 11:00

Après avoir réuni près de 10 000 personnes en 2019, Animasia est de retour à L’Entrepôt, en centre-ville et au domaine de Bel Air (et investit de nouveaux espaces). Cette version printanière et gratuite du festival Animasia allie traditions et culture populaire actuelle à travers sa programmation dense et originale. Sous le signe de l’Asie, des jeux vidéo, des mangas, du cosplay et des arts martiaux, une journée riche en animations et émotions ! Pour cette huitième édition, retrouvez tout ce qui a fait la force des éditions précédentes : conférences, projections, expositions, démonstration de Yosakoi, spectacles de K-pop, jeux vidéo, ateliers origami, calligraphie… Dans le cadre du programme « Cet été, prenez un grand bol d’air au Haillan ! » : [[https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html)](https://www.ville-lehaillan.fr/Cet-ete-prenez-un-grand-bol-d-air.html) [[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/animasia-3/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/animasia-3/)](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/animasia-3/)

Gratuit, Accessible PMR

Festival des cultures asiatiques

Le Haillan – multisites 33185 le haillan Le Haillan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T11:00:00 2021-07-10T19:00:00