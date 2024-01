Animasia, le festival sur la culture asiatique Parc des Expositions Bordeaux, samedi 12 octobre 2024.

Animasia, le festival sur la culture asiatique La 20ème édition d’Animasia aura lieu les 12 et 13 octobre 2024 au Parc des Expositions de Bordeaux ! 12 et 13 octobre Parc des Expositions Billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-12T09:00:00+02:00 – 2024-10-12T19:00:00+02:00

Fin : 2024-10-13T09:00:00+02:00 – 2024-10-13T18:00:00+02:00

Pop-culture & culture asiatique

Depuis 25 ans et avec près de 30 000 visiteurs tous les ans, le festival Animasia est devenu au fil des années un moment culte pour les fans de pop-culture à travers la France. Que vous souhaitiez en apprendre plus sur la musique coréenne, l’art du thé chinois ou les origamis japonais, vous serez servi !

De nombreuses animations

Retrouvez nos thématiques incontournables Jeu vidéo, cosplay, conférences, arts traditionnels, arts martiaux, dessin, jeunes créateurs, kpop, Corée du sud, Jeux vidéo indépendant, jeux de plateau, jeux de rôles et bien d’autres univers pour cette 18ème édition du Festival ! Retrouvez toute la pop culture et culture asiatique le temps d’un weekend à Bordeaux.

Des exposants par centaines

Baladez-vous dans les allées du festival et découvrez y tous les exposants du Festival Animasia ! Illustrateurs, boutiques, jeunes créateurs, traditionnels, associations, fanzines et bien d’autres seront présents pour faire le plein de cadeaux et de découvertes !

Chaque année, ils sont plus de 200 exposants présents, aux produits et styles vairés, de quoi découvrir de nouvelles initiatives, s’amuser autour d’un atelier ou d’une animation, et faire le plein de cadeaux au TOP de la pop culture asiatique pour vous et vos proches.

Infos pratiques

Programme à venir sur le site internet d’Animasia.

Billetterie en ligne

Les 12 et 13 octobre 2024

Horaires 10h > 19h (jusqu’à 18h le dimanche)

Lieu Parc des Expositions de Bordeaux

Parc des Expositions Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.animasia.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@animasia.org »}]

animasia parc des expo

© Animasia 2023