Animals Industry – w/ QAHÖG, SOUMSOUM & APG Le Chapiteau, 28 août 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le samedi 28 août à 18:00

Amour sauvage, techno brutale. Après avoir envahi le Chapiteau à la dernière pleine lune, la meute la plus wild de Marseille est de retour et est bien décidée à ressortir ses crocs les plus aiguisés ⚡ Âmes sensibles ne surtout pas s’abstenir… LINE UP : ? APG (Techno / indus) – La Stud / Animals Industry Soldat de l’ombre, enragé et forcené, le résident des soirées Animals Industry et du média La Stud revient sur son set préféré. Techno Industrielle, Techno Acid, Breakbeat, Culture Rave, Hardcore Break, EBM… Un condensé d’énergie animale et sauvage, pour votre plus grand plaisir, toujours avec le sourire. [https://www.facebook.com/apg.otyefada](https://www.facebook.com/apg.otyefada) SOUMSOUM (Minimal House / Tech) – Animals Industry SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM. [https://www.facebook.com/soumsoumdj](https://www.facebook.com/soumsoumdj) QAHÖG (Rave-house) – Animals Industry Créateur des soirées “Animals Industry”, Qahög c’est celui qui lâche prise, qui hurle, qui danse à en crever… Ses sets sont un mélange de Techno et de rave-horse, toujours violent, toujours efficace et surprenant, quand il attrape les platines c’est pour partir en guerre ! [https://soundcloud.com/qahog](https://soundcloud.com/qahog) [https://www.facebook.com/qahogdj](https://www.facebook.com/qahogdj) 18h00 : Ouverture des portes 20h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2m3t33c2](https://tinyurl.com/2m3t33c2) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 8,59€ en pré-vente

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T18:00:00 2021-08-28T04:00:00