Animals Industry – Severe & Animals All Stars Marseille 3e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Animals Industry – Severe & Animals All Stars Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

7 12 La meute est en cavale, elle attend avec impatience la prochaine pleine lune pour briller dans l’ombre sans jamais oublier de répandre la lumière. La démarche est assurée, les plus sauvages progressent à pas de loup pour économiser leur énergie avant de lâcher les lions et de remuer la jungle toute entière.

Un seul mot d’ordre : ne jamais lésiner sur les BPM pour mieux régner.



Line Up



• Severe



• Apg (Techno / Indus – La Stud / Animals Industry)

Soldat de l’ombre, enragé et forcené, le résident des soirées Animals Industry et du média La Stud revient sur son set préféré. Techno Industrielle, Techno Acid, Breakbeat, Culture Rave, Hardcore Break, EBM… Un condensé d’énergie animale et sauvage, pour votre plus grand plaisir, toujours avec le sourire.



• SoumSoum (Minimal House / Techno – Animals Industry)

SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM.



• Qahög (Techno – Animals Industry)

Créateur des soirées “Animals Industry”, Qahög c’est celui qui lâche prise, qui hurle, qui danse à en crever… Ses sets sont un mélange de Techno et de rave-horse, toujours violent, toujours efficace et surprenant, quand il attrape les platines c’est pour partir en guerre !



• Keuj ( Techno – 13OP / Subdwarf / Animals industry)

Avant-gardiste, défricheur et tonitruant, Keuj est un incontournable Dj de la scène marseillaise. Dj résident du label 13 OP et co-créateur du label Subdwarf, Keuj emprunte les chemins les plus escarpés de la musique électronique pour proposer des voyages inédits, tant en termes de sensations que de découvertes. Véritable orfèvre, ses Dj Sets sont toujours des copies de maître ; Keuj est un immanquable pur produit de la scène marseillaise, à cheval entre l’inimitable et l’impitoyable.

Rendez-vous au Chapiteau avec Animals Industry – Severe & Animals All Stars le 21 mai.

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

La meute est en cavale, elle attend avec impatience la prochaine pleine lune pour briller dans l’ombre sans jamais oublier de répandre la lumière. La démarche est assurée, les plus sauvages progressent à pas de loup pour économiser leur énergie avant de lâcher les lions et de remuer la jungle toute entière.

Un seul mot d’ordre : ne jamais lésiner sur les BPM pour mieux régner.



Line Up



• Severe



• Apg (Techno / Indus – La Stud / Animals Industry)

Soldat de l’ombre, enragé et forcené, le résident des soirées Animals Industry et du média La Stud revient sur son set préféré. Techno Industrielle, Techno Acid, Breakbeat, Culture Rave, Hardcore Break, EBM… Un condensé d’énergie animale et sauvage, pour votre plus grand plaisir, toujours avec le sourire.



• SoumSoum (Minimal House / Techno – Animals Industry)

SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM.



• Qahög (Techno – Animals Industry)

Créateur des soirées “Animals Industry”, Qahög c’est celui qui lâche prise, qui hurle, qui danse à en crever… Ses sets sont un mélange de Techno et de rave-horse, toujours violent, toujours efficace et surprenant, quand il attrape les platines c’est pour partir en guerre !



• Keuj ( Techno – 13OP / Subdwarf / Animals industry)

Avant-gardiste, défricheur et tonitruant, Keuj est un incontournable Dj de la scène marseillaise. Dj résident du label 13 OP et co-créateur du label Subdwarf, Keuj emprunte les chemins les plus escarpés de la musique électronique pour proposer des voyages inédits, tant en termes de sensations que de découvertes. Véritable orfèvre, ses Dj Sets sont toujours des copies de maître ; Keuj est un immanquable pur produit de la scène marseillaise, à cheval entre l’inimitable et l’impitoyable.

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-11 par