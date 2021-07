Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Animalize / The Warm Lair / Vallis Clausa Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Animalize / The Warm Lair / Vallis Clausa Le Molotov, 21 août 2021-21 août 2021, Marseille. Animalize / The Warm Lair / Vallis Clausa

Le Molotov, le samedi 21 août à 20:00

[http://www.thewarmlair.com](http://www.thewarmlair.com), Lyon Bandcamp | Youtube | Facebook | Instagram ► THE WARM LAIR – Heavy Metal, Marseille www.thewarmlair.com Bandcamp | Youtube | Soundcloud | Facebook | Twitter ► VALLIS CLAUSA – Hard Rock, Vaucluse

8€

♫METAL♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T20:00:00 2021-08-21T23:59:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille