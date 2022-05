Animalium, 12 juillet 2022, .

Animalium

2022-07-12 – 2022-07-12

Spectacle de la compagnie La Malle Théâtre – Théâtre d’objets et de marionnettes

« Ah, comme je suis heureux que vous ayez pu venir… Ce n’est pas tous les jours que vous visiterez un véritable cabinet de curiosité : un Animalium ! Vous y découvrirez des objets insolites, des mystères enfin dévoilés et des animaux étranges que je suis parfois allé chercher à l’autre bout du monde… »

Ainsi vous accueille Hippolyte, voyageur et collectionneur passionné. Laissez-le vous présenter, en musique, ses précieux objets et vous raconter l’origine de sa collection surprenante…

