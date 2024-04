ANIMALIA musée de la coutellerie Nogent, mardi 2 avril 2024.

ANIMALIA musée de la coutellerie Nogent 2 avril – 2 novembre

Début : 2024-04-02 10:00

Fin : 2024-11-02 12:00

L’exposition Animalia, interroge les rapports multiples et complexes entre l’homme et l’animal via le prisme des collections du Musée de la Coutellerie.

Elevé pour sa chair ou ses sous-produits, soigné, péché, chassé, précieux auxiliaire de l’homme pour sa force motrice, source d’inspiration pour le travail des artistes ou matière première : les interactions homme-animal sont nombreuses et variées. Les artisans du bassin coutelier nogentais ne dérogent pas à cette règle et ont régulièrement utilisé l’image et la symbolique de l’animal pour orner leurs créations que ce soit en cisellerie ou en coutellerie de table.

La diversité des pièces destinées aux soins des bêtes (toilettage, soin du poil, médecine vétérinaire…), celles réalisées à destination des hommes travaillant avec les animaux (couteaux de cavalier, rainettes de maréchal-ferrant…) ainsi que les couteaux de chasseurs et de pêcheurs témoignent de la richesse de la production dans ce domaine.

Cette variété se retrouve également dans les matières animales utilisées dans la création coutelière (os, corne blonde et brune, ivoire, écaille…) ainsi que dans les substituts à ces dernières (ivoirine, écailline, matières plastiques…).

A travers l’animal objet et sujet en coutellerie, l’exposition Animalia se veut le reflet de la richesse du savoir-faire coutelier du bassin nogentais sous toutes ses formes : coutellerie fermante, chirurgie, coutellerie de table, usages vétérinaires, couteaux de métier…

Elle présente des créations s’inscrivant du XVIIIe au XXIe, témoignage du maintien de la tradition coutelière au fil des époques.

COLLECTIONS PERMANENTES

Créé pour mettre à l’honneur un patrimoine identitaire, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du 18e siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé. A noter : le terme « coutellerie », employé de manière générique, recouvre les sept grandes classes de la coutellerie : coutellerie fermante : couteaux de poche, de chasse, canifs-ongliers, etc.

coutellerie de table : couteaux de table, services à découper, etc.

coutellerie professionnelle : couteaux de boucher, de cuisine, etc.

cisellerie : ciseaux à broder, de tailleur, etc.

outillage à main : greffoirs, sécateurs, etc.

instrumentation chirurgicale : pinces, écarteurs, etc.

instrumentation de toilette : pinces à épiler, manucure, etc.

musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne