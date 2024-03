ANIMALIA Musée de la coutellerie Nogent, mardi 2 avril 2024.

ANIMALIA La nouvelle exposition temporaire ANIMALIA, interroge les rapports multiples et complexes entre l'homme et l'animal via le prisme des collections du Musée de la Coutellerie. 2 avril – 3 novembre Musée de la coutellerie

5 euros / adulte

2.50 euros de 6 à 12 ans

Gratuit moins de 6 ans

GROUPE – VISITE GUIDÉE * – SUR RÉSERVATION :

(* sous réserve de disponibilité d’un guide)

6 euros / adulte

2.50 euros de 6 à 12 ans

Gratuit moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T10:00:00+02:00 – 2024-04-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-11-03T14:00:00+01:00 – 2024-11-03T18:00:00+01:00

La nouvelle exposition temporaire ANIMALIA, interroge les rapports multiples et complexes entre l’homme et l’animal via le prisme des collections du Musée de la Coutellerie.

A travers l’animal ; objet et sujet en coutellerie, elle se veut le reflet de la richesse du savoir-faire coutelier du bassin nogentais sous toutes ses formes : coutellerie fermante, chirurgie, coutellerie de table, usages vétérinaires, couteaux de métier … elle présente des créations s’inscrivant du XVIIIe au XXIe siècle.

Vous pourrez découvrir des pièces :

Rares : la roue à chien et le manège à mulet,

Exceptionnelles : de nombreuses paires de ciseaux à broder, finement ouvragées,

Insolites : les couteaux en rostre de bélemnite, ou en dent d’ours des cavernes,

Contemporaines : avec entre-autres les ciseaux-chat d’un Meilleur Ouvrier de France, des couteaux crées par des artisans du bassin nogentais et des prothèses pour chiens et chats…

A Partir du 2 avril 2024

Musée de la Coutellerie

17, Place Charles de Gaulle

52800 NOGENT

L’homme et son couteau

A partir du 4 mai 2024 : Exposition de dessins d’Hervé Le Graët L’homme et son couteau, à découvrir à la mezzanine du Musée.

Jusqu’au 3 novembre 2024.

HORAIRES

OUVERTURE du Mardi au Dimanche

10H00-12H00 / 14h00-18h00

Fermé les lundis et le 1er Mai

Livret jeux – Boutique – Librairie

Musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est 03.25.31.89.21 https://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee/ https://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee/;https://www.facebook.com/museedelacoutellerienogent/ Créé pour mettre à l’honneur un patrimoine identitaire, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du 18e siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé.

couteau nogent

Musée de la coutellerie Nogent