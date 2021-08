Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Animalentendu – LES RIAS 2021 Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Animalentendu – LES RIAS 2021 Moëlan-sur-Mer, 27 août 2021, Moëlan-sur-Mer. Animalentendu – LES RIAS 2021 2021-08-27 19:12:00 – 2021-08-27 20:02:00

Moëlan-sur-Mer Finistère Compagnie Le Grand O

Morlaix (29) – Déambulation chorégraphique théâtrale – 75 min

(Création bretonne 2021) – jauge : 300 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS Animalentendu, c’est une succession de tableaux chorégraphiques, circassiens et théâtraux qui se déplacent dans la ville, une esthétique composée par nos corps vivants cernés par le bitume. C’est une invitation à regarder nos mains de singe prises dans la toile d’un écosystème qui nous dépasse. Animalentendu c’est surtout cinq homo-sapiens à la recherche d’une autre manière d’être les animaux qu’ils sont. Spectacle accompagné par Le Fourneau Handicap Moteur – Parking PMR – Spectacle en déambulation Compagnie Le Grand O

Finistère, Moëlan-sur-Mer