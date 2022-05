Animal Triste Le Point Ephémère, 2 juin 2022, Paris.

Le jeudi 02 juin 2022

de 12h00 à 23h30

. payant Prévente : 19,80 euros Guichet sur place : 23 euros

Si l’animal est triste, il continue à danser, même dans le noir ! Cette hydre à six têtes, émanation des groupes rouennais La Maison Tellier et Darko réhabilite un rock totalement organique et électrique, racé et mélodique, parfois sombre mais qui ne sombre jamais dans la déprime. Un rock intemporel, sans artifice, qui se frotte aux fantômes du passé avec une sincérité totale et un réel talent.

Le rock ne compte pas ses morts, il relève les blessés. Animal Triste est l’un d’eux, rescapé d’une guerre abrasive de basse intensité, comme si les larsens faisaient figure de derniers Mohicans. Reste l’énergie, l’envie – en vie.

Dans ce nouvel album, « Night of the loving dead », enregistré dans la pampa normande, on retrouve les références chères au groupe, Nick Cave, Sixteen Horsepower ou The Black Angels, et surtout la collaboration spontanée de Peter Hayes (Black Rebel Motorcycle Club), venu prêter ses guitares nocturnes.

Animal Triste certes, on comprend à l’écoute « Night of the Loving Dead » que l’époque n’est pas au rose-bonbon, mais la joie noire du rock perce la brume, à coups de voix et de sons organiques, trempés dans l’acide ou lancinants, toujours sur le fil. Du vintage d’aujourd’hui, sûr que l’idée de combustion explosera sur scène. On y sera – pourvu que ça brûle.

– Caryl Ferey

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)



Contact : https://www.facebook.com/events/723705925640662 06 85 07 62 50 kix@melodyn.fr https://www.facebook.com/melodynprod https://www.facebook.com/melodynprod https://lnk.to/animaltriste_pointfmr

© Léonard Titus Logo Animal Triste ⬆️⬇️