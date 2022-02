Animal Totem – Au fil des saisons Tours, 16 mars 2022, Tours.

Animal Totem – Au fil des saisons Tours

2022-03-16 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-16

Tours Indre-et-Loire Tours

par la Compagnie Voix Plus Loin

Spectacle interactif multisensoriel : son, toucher, image, odorat.

Un voyage au fil des saisons… Le chant de l’arbre nous raconte l’automne et l’arrivée de l’hiver… La neige fait place au printemps, éclosion des couleurs, des fleurs, des senteurs, transformation et retour de la vie… L’été se fait sable, se raconte sous les pas imposants et joyeux de l’éléphant… Caméléon, renard, soleil, lune, symbolisés ou non, tous les esprits de la nature sont là pour raconter le cycle de la vie, le cycle des saisons.

Les enfants sont invités à toucher, écouter, sentir, ressentir chaque saison. Un moment interactif avec eux est aussi prévu à la fin du spectacle pour découvrir les instruments de musique du spectacle.

par la Compagnie Voix Plus Loin

Spectacle interactif multisensoriel : son, toucher, image, odorat.

Les enfants sont invités à toucher, écouter, sentir, ressentir chaque saison. Un moment interactif avec eux est aussi prévu à la fin du spectacle pour découvrir les instruments de musique du spectacle.

+33 2 47 74 56 05 https://bruissementsdelles.fr/

par la Compagnie Voix Plus Loin

Spectacle interactif multisensoriel : son, toucher, image, odorat.

Un voyage au fil des saisons… Le chant de l’arbre nous raconte l’automne et l’arrivée de l’hiver… La neige fait place au printemps, éclosion des couleurs, des fleurs, des senteurs, transformation et retour de la vie… L’été se fait sable, se raconte sous les pas imposants et joyeux de l’éléphant… Caméléon, renard, soleil, lune, symbolisés ou non, tous les esprits de la nature sont là pour raconter le cycle de la vie, le cycle des saisons.

Les enfants sont invités à toucher, écouter, sentir, ressentir chaque saison. Un moment interactif avec eux est aussi prévu à la fin du spectacle pour découvrir les instruments de musique du spectacle.

Bruissements d’Elles

Tours

dernière mise à jour : 2022-02-08 par ADT 37