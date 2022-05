Animal pensivité de Christine Baudillon Cinéma Ermitage, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Animal pensivité de Christine Baudillon

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 14:00

Christine Baudillon rencontre la beauté des regards que prennent le temps de lui adresser les animaux, des plus familiers aux plus sauvages. À l’écoute de ce qui s’échange, sans voix off et au plus près de la respiration de chacun d’entre eux, elle donne à voir ce que les documentaristes animaliers ne filment jamais : leur “pensivité”, cette “pensée pensive profonde que nous accorde ce temps que nous, humains, n’avons plus” (Jean-Christophe Bailly). _Animal Pensivité_, Christine Baudillon, 2017 © Baldanders Films

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



